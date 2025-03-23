Дайч: "Я оставил "Эвертон" в хорошем состоянии"

Бывший главный тренер "Эвертона" Шон Дайч уверен, что оставил "ирисок" Дэвиду Мойесу в хорошем состоянии.

"Эвертон" переживает впечатляющий подъем после возвращения Мойеса в январе. "Ириски" отдалились от борьбы за выживание в Премьер-Лиге и дышат в спину "Тоттенхэму" с "Манчестер Юнайтед".



Однако для Дайча это не стало сюрпризом. Шон отлично понимал, какую команду он передает Мойесу.



"Я оставил "Эвертон" в хороших руках. Я оставил его в хорошем состоянии. Я уже говорил это, и меня критиковали за эти слова. Я говорил, что "Эвертон" был в хорошем состоянии".



"Мойзи продолжил мое дело, и он знает "Эвертон". Я сказал ему, что они в хорошем состоянии. Они в форме, но порой бремя клуба оказывается чересчур для игроков".



"Иногда вам просто нужен новый голос. С приходом нового тренера могут измениться маленькие детали, и это делает разницу. Я восхищаюсь Мойзи, считаю его великолепным тренером и хорошим парнем".



"Я поговорил с ним, и я был очень прям. Я сказал, что игроки в хорошем состоянии. Я сказал, что там много хорошего. Я рад за него. Я рад, что их дела идут хорошо", — сообщил Дайч talkSPORT.