Джонатан Дэвид высказался насчет Премьер-Лиги

Нападающий французского "Лилля" Джонатан Дэвид поделился своим мнением насчет Премьер-Лиги.

Дэвид обещает стать одной из самых лакомых целей на трансферном рынке грядущим летом благодаря своему бомбардирскому таланту и статусу свободного агента.



Дэвид с детства болеет за "Барселону", однако 25-летний канадец чувствует, что Премьер-Лига ему тоже бы подошла.



"Смотря Премьер-Лигу, я чувствую, что главная разница — это просто интенсивность игры. Думаю, в физическом плане там примерно то же самое, что и в Лиге 1, но интенсивность... Игра идет высочайше темпе, всегда на 100 процентов вперед и назад, быстрая и насыщенная на протяжении 90 минут, если сравнивать со французской лигой".



"Английская погода? Если честно, она сильно не отличается от Лилля! Люди всегда сравнивают Лилль с Лондоном. Поэтому для меня разница была бы невелика", — цитирует Дэвида The Guardian.