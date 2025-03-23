Райс уверен, что Кейн сможет достичь отметки в 100 голов за сборную Англии

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс уверен, что Харри Кейн способен стать первым в истории игроком, забившим 100 голов за сборную Англии.

В минувшую пятницу против Албании (2:0) 31-летний Кейн сыграл свой 104-й матч за англичан и забил свой 70-й гол на международном уровне.



Кейн уже является лучшим бомбардиром английской сборной всех времен, однако Райс убежден, что звезда "Баварии" может пойти дальше.



"Он — сумасшедший. Я так давно наблюдаю, как он тренируется и играет матчи за сборную Англии. Он столько раз выручал нас голом, делал хет-трик или дубль".



"Он забил 70 голов за сборную Англии. Он — невероятный парень, отличный капитан, и я уверен, он стремится достичь отметки в 100 голов за сборную Англии. Думаю, он сможет этого достичь, я уверен в этом", — цитирует Райса Evening Standard.