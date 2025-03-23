Райс уверен, что Кейн сможет достичь отметки в 100 голов за сборную Англии
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс уверен, что Харри Кейн способен стать первым в истории игроком, забившим 100 голов за сборную Англии.
В минувшую пятницу против Албании (2:0) 31-летний Кейн сыграл свой 104-й матч за англичан и забил свой 70-й гол на международном уровне.
Кейн уже является лучшим бомбардиром английской сборной всех времен, однако Райс убежден, что звезда "Баварии" может пойти дальше.
"Он — сумасшедший. Я так давно наблюдаю, как он тренируется и играет матчи за сборную Англии. Он столько раз выручал нас голом, делал хет-трик или дубль".
"Он забил 70 голов за сборную Англии. Он — невероятный парень, отличный капитан, и я уверен, он стремится достичь отметки в 100 голов за сборную Англии. Думаю, он сможет этого достичь, я уверен в этом", — цитирует Райса Evening Standard.
23.03.2025 19:00
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