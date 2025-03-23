Тухель поговорил с Фоденом и Рэшфордом
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил, что поговорил с Филом Фоденом и Маркусом Рэшфордом после победы над Албанией.
После победы 2:0 над Албанией в минувшую пятницу Тухель подверг критике Фодена и Рэшфорда, заявив, что надеется на большую отдачу от обоих игроков.
Однако Тухель не ограничился публичными заявлениями, а лично объяснил обоим, каковы его ожидания.
"Думаю, они знают, что я хочу больше от них. Я поговорил с ними обоими, в том числе перед всем коллективом".
"Они знают, что я ценю их старания, особенно без мяча. Когда мяч был у нас, Маркус совершал много рывков, которые мы не видели и которые мы не использовали. Ему немного не везло с выбором момента времени, и иногда мы упускали его из виду".
"Фил, возможно, просто не может нащупать свою игру в данный момент, но они оба настроены очень позитивно, они имеют на это полное право и точно знают, что мы хотим от них", — цитирует Тухеля The Independent.
23.03.2025 18:00
Просмотров: 357
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: