Отец Кьезы опроверг слухи об уходе Федерико из "Ливерпуля"

Отец вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы опроверг слухи о том, что его сын собирается вернуться в Серию А грядущим летом.

Кьеза отметился лишь тремя появлениями на замену в Премьер-Лиге, суммарно сыграв менее получаса, после своего перехода из "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов прошлым летом.



Кьезу уже давно связывают с возвращением на родину, однако в реальности 27-летний итальянец не помышляет об уходе из "Ливерпуля".



"Я могу гарантировать, что Федерико очень счастлив в "Ливерпуле". Мы надеемся, он сможет выиграть Премьер-Лигу, мы не жалеем об уходе из "Ювентуса". Он так счастлив в "Ливерпуле", — сообщил Энрико Кьеза Tuttosport.