Ширер советует "Ливерпулю" заменить Нуньеса на Делапа

Легенда английского футбола Алан Ширер посоветовал "Ливерпулю" заменить нападающего Дарвина Нуньеса на Лиама Делапа из "Ипсвича".

Ожидается, что после окончания этого сезона "Ливерпуль" будет готов выслушать предложения других клубов насчет Нуньеса.



Ширер считает, что отличной заменой Нуньесу мог бы стать Делап, в котором он также видит преемника для Харри Кейна в сборной Англии.



"Ливерпулю" потребуется центральный нападающий. Они могут попытаться избавиться от Нуньеса и пригласить кого-нибудь на его позицию. Я уверен, что большие клубы будут охотиться за Делапом".



"Уверен, он будет играть за сборную Англии через 18 месяцев, если будет избегать травм и если его карьера продолжит развиваться так, как развивается в данную минуту. В лице "Ипсвича" он выступает за проблемную команду, где он по-настоящему выделяется", — цитирует Ширера Daily Mirror.