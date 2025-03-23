Гордон возвращается в "Ньюкасл" с травмой бедра

Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон покинул расположение сборной Англии с травмой бедра.

Проблемы с бедром возникли у Гордона после своего выхода на замену в концовке победного для англичан матча против Албании на "Уэмбли" в минувшую пятницу (2:0).



Сразу после матча главный тренер англичан Томас Тухель заявил, что "слегка обеспокоен" насчет Гордона, который в субботу прошел углубленное обследование.



По результатам этого обследования было решено, что Гордон не останется на матч против Латвии в понедельник. Вместо этого 24-летний игрок возвращается в свой клуб на лечение, сообщает BBC.