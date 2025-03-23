Стам считает, что у Шоу нет будущего в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Яп Стам считает, что главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим должен планировать будущее без защитника Люка Шоу.

Последние годы были омрачены для Шоу различными травмами, а в этом сезоне Люк суммарно сыграл лишь 98 минут.



По мнению Стама, в процессе перестройки команды Аморим просто не может положиться на столь травматичного игрока.



"Футбольные клубы всегда должны думать наперед. Вы должны двигаться вперед с командой, которой можно доверять, и с игроками, которые доступны каждую неделю".



"Мне нравится Люк Шоу как игрок, он обладает большим мастерством, но он так часто травмирован, ставя тренера перед выбором. Когда ты стоишь команду, то полагаешься на игроков, которые доступны большую часть времени и могут выдержать нагрузку от интенсивного футбола".



"Не хочу проявить неуважение к Шоу, но клуб должен сделать выбор насчет того, как будет правильно на будущее. Возможно, стоит ориентироваться на команду без него", — цитирует Стама talkSPORT.