Стал известен размер призовых "Челси" в Лиге Конференций

"Челси" заработал уже 7.7 млн. фунтов призовых благодаря выступлению в Лиге Конференций в этом сезоне.

В этом сезоне "Челси" представляет Англию в третьем по значимости клубном турнире Европы, причем "синие" стартовали с раунда плей-офф квалификации.



Пока что команда Энцо Марески выиграла девять из 10 своих матчей в Лиге Конференций, выйдя на варшавскую "Легию" в четвертьфинале.



Как подсчитало издание Football.London, "Челси" уже гарантировал себе призовые на 7.738 млн. фунтов. Если "синие" выиграют Лигу Конференций, эта сумма вырастет до 15.690 млн. фунтов.