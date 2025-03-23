Стал известен размер призовых "Челси" в Лиге Конференций
"Челси" заработал уже 7.7 млн. фунтов призовых благодаря выступлению в Лиге Конференций в этом сезоне.
В этом сезоне "Челси" представляет Англию в третьем по значимости клубном турнире Европы, причем "синие" стартовали с раунда плей-офф квалификации.
Пока что команда Энцо Марески выиграла девять из 10 своих матчей в Лиге Конференций, выйдя на варшавскую "Легию" в четвертьфинале.
Как подсчитало издание Football.London, "Челси" уже гарантировал себе призовые на 7.738 млн. фунтов. Если "синие" выиграют Лигу Конференций, эта сумма вырастет до 15.690 млн. фунтов.
23.03.2025 13:00
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они на ниггерах только в сотни раз более имеют
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Чупакабру оплатят , либо персонал стадиона продлят )
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15 лямов? Оо на чупакабрумеку пойдут.
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