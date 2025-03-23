Стал известен размер призовых "Челси" в Лиге Конференций

Лига Конференций "Челси" заработал уже 7.7 млн. фунтов призовых благодаря выступлению в Лиге Конференций в этом сезоне.

В этом сезоне "Челси" представляет Англию в третьем по значимости клубном турнире Европы, причем "синие" стартовали с раунда плей-офф квалификации.

Пока что команда Энцо Марески выиграла девять из 10 своих матчей в Лиге Конференций, выйдя на варшавскую "Легию" в четвертьфинале.

Как подсчитало издание Football.London, "Челси" уже гарантировал себе призовые на 7.738 млн. фунтов. Если "синие" выиграют Лигу Конференций, эта сумма вырастет до 15.690 млн. фунтов.


Метки Лига Конференций, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2025 13:00

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Последние комментарии:




  1. closer 23.03.2025 14:00 # closer
    они на ниггерах только в сотни раз более имеют

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  2. gidro-met 23.03.2025 13:51 # gidro-met
    Чупакабру оплатят , либо персонал стадиона продлят )

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  3. thegodfather 23.03.2025 13:26 # thegodfather
    15 лямов? Оо на чупакабрумеку пойдут.

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