Гимараэс едва ли покинет "Ньюкасл" летом
Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс едва ли покинет "Сент-Джеймс Парк" грядущим летом.
Ранее в марте появилась информация, что Андреа Берта, который готовится вступить в должность спортивного директора "Арсенала", определил Гимараэса в качестве одной из своих целей на летнее трансферное окно.
Также утверждалось, что у Гимараэса есть договоренность, позволяющая 27-летнему бразильцу покинуть "Ньюкасл" за 60 миллионов фунтов, если "сороки" не попадут в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
Однако Дэвид Орнстейн из The Athletic утверждает, что не представляет уход Гимараэса из "Ньюкасла" летом. Также авторитетный журналист не осведомлен о желании "Арсенала" приобрести Бруно.
23.03.2025 12:00
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