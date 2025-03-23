Гимараэс едва ли покинет "Ньюкасл" летом

Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс едва ли покинет "Сент-Джеймс Парк" грядущим летом.

Ранее в марте появилась информация, что Андреа Берта, который готовится вступить в должность спортивного директора "Арсенала", определил Гимараэса в качестве одной из своих целей на летнее трансферное окно.



Также утверждалось, что у Гимараэса есть договоренность, позволяющая 27-летнему бразильцу покинуть "Ньюкасл" за 60 миллионов фунтов, если "сороки" не попадут в Лигу Чемпионов на следующий сезон.



Однако Дэвид Орнстейн из The Athletic утверждает, что не представляет уход Гимараэса из "Ньюкасла" летом. Также авторитетный журналист не осведомлен о желании "Арсенала" приобрести Бруно.