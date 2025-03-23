МЮ готов отпустить Онана в Саудовскую Аравию

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить голкипера Андре Онана в Саудовскую Аравию по окончании сезона.

Ожидается, что по окончании сезона саудовские клубы обозначат свой интерес к Онана и его визави из "Манчестер Сити" Эдерсону.



По информации The Sun, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим не будет стоять на пути у 28-летнего камерунца, который его так и не убедил своей игрой в этом сезоне.



Более того, "Юнайтед" уже присмотрел пару вариантов на замену Онана. Во-первых, это 22-летний страж ворот "Антверпена" Сенне Ламменс, который также интересен "Ньюкаслу" и "Вест Хэму".



Также "Юнайтед" уже несколько месяцев следит за Люкой Шевалье из "Лилля". 23-летний француз находится на радаре у ряда других клубов, включая "Сити".



В данный момент Ламменс и Шевалье оцениваются в 30 и 40 миллионов фунтов, соответственно.