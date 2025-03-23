Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Луис может вернуться в Премьер-Лигу после года, проведенного в Турине.

Проведя пять сезонов за "Астон Виллу", прошлым летом Луис отправился в "Ювентус", где так и не смог пробиться в стартовый состав и суммарно сыграл менее 500 минут.



Как сообщает Tuttosport, по окончании сезона "Ноттингем Форест" будет готов сделать предложение по Луису, не сумев заполучить Давида в январе.



Главный тренер "Форест" Нуну Эшпириту Санту хочет добавить своей команде опыта в преддверии вероятного выхода в Лигу Чемпионов, и в Италии ожидают, что "лесники" попытаются взять 26-летнего бразильца в аренду с обязательством по выкупу.