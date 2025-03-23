Тухель хочет помочь Беллингему раскрыться в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил, как собирается строить свою команду вокруг полузащитника "Реала" Джуда Беллингема.

В дебютном для Тухеля матче у руля сборной Англии — против Албании в минувшую пятницу — именно Беллингем отдал результативную передачу, с которой Майлс Льюис-Скелли открыл счет.



Тухель отводит Беллингему ключевую роль в своих планах на будущее, но считает, что до сих пор Джуд не всегда мог показывать свои лучшие качества в сборной.



"Он — наш ключевой игрок и таковым останется. Теперь наша задача в том, чтобы найти структуру и пространство для извлечения наибольшей пользы от него".



"У него были кое-какие яркие моменты, но порой было ощущение, что он, возможно, старается чересчур".



"Думаю, он всегда готов выкладываться без остатка. Думаю, нам нужно помочь ему со структурой, при которой он сможет играть экономичнее и при этом иметь такое же влияние на игру — или, возможно, еще больше".



"Нам нужно убедиться, что лидеры, основные игроки, ключевые игроки движутся в одинаковом направлении и играют в одинаковом ритме, помогая другу другу. Возможно, нам нужно чуть больше дисциплины, чтобы сберечь энергию на определяющие моменты".



"Кажется, что Джуд любит поговорить с опытными игроками, партнерами по команде, рефери и тренерами".



"Да, даже рефери. Он любит говорит с рефери и лайнсменами. Он — очень эмоциональный игрок, когда находится на поле, и я думаю, вы недавно видели, что он ненавидит проигрывать и делает все необходимое для победы. Он выражает себя, и вы можете видеть его голод и желание побеждать".



"Думаю, иногда ему нужно будет укрощать этот голод и научиться немного сдерживать свои эмоции, в этом нет ничего плохого".



"Хорошо, что мы им обладаем, и мы постараемся получить наибольшую отдачу от него, потому что, как я уже сказал, он является ключевым игроком для нас", — цитирует Тухеля Sky Sports.