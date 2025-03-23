Хендерсон никогда не думал, что его карьера в сборной Англии завершена

Джордан Хендерсон Полузащитник голландского "Аякса" Джордан Хендерсон признался, что никогда не считал свою карьеру в сборной Англии завершенной.

Новый главный тренер англичан Томас Тухель преподнес сюрприз, когда в этот международный перерыв вызвал 34-летнего Хендерсона, который до минувшей пятницы не играл за сборную с 2023 года.

Однако Хендерсон, вышедший на концовку победного для англичан матча против Албании (2:0), никогда не терял надежду снова примерить футболку "трех львов".

"Я никогда не думал, что это конец, иначе я бы завершил карьеру в сборной. Разумеется, я был расстроен, что не поехал на Евро, но я по-прежнему чувствую, что нахожусь в хорошей физической форме, и я никогда не собирался закрывать эту дверь. Глубоко внутри я всегда хотел вернуться. К счастью, я получил такую возможность".

"Баланс важен для любой успешной команды. Вам нужны те, кто побеждал в прошлом, и вы можете видеть у нас опыт на всех участках поля. Вам также нужны молодые игроки, которые находятся в процессе становления, и я думаю, у нас есть это сочетание", — цитирует Хендерсона The Guardian.


Метки Аякс, сборная Англии, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2025 08:00

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  1. ma1efikus 23.03.2025 08:35 # ma1efikus
    Говорит так, будто он опытный победитель, хотя просто на шару зацепил пару чашек и все

    (ответить)

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