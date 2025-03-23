Хендерсон никогда не думал, что его карьера в сборной Англии завершена

Полузащитник голландского "Аякса" Джордан Хендерсон признался, что никогда не считал свою карьеру в сборной Англии завершенной.

Новый главный тренер англичан Томас Тухель преподнес сюрприз, когда в этот международный перерыв вызвал 34-летнего Хендерсона, который до минувшей пятницы не играл за сборную с 2023 года.



Однако Хендерсон, вышедший на концовку победного для англичан матча против Албании (2:0), никогда не терял надежду снова примерить футболку "трех львов".



"Я никогда не думал, что это конец, иначе я бы завершил карьеру в сборной. Разумеется, я был расстроен, что не поехал на Евро, но я по-прежнему чувствую, что нахожусь в хорошей физической форме, и я никогда не собирался закрывать эту дверь. Глубоко внутри я всегда хотел вернуться. К счастью, я получил такую возможность".



"Баланс важен для любой успешной команды. Вам нужны те, кто побеждал в прошлом, и вы можете видеть у нас опыт на всех участках поля. Вам также нужны молодые игроки, которые находятся в процессе становления, и я думаю, у нас есть это сочетание", — цитирует Хендерсона The Guardian.