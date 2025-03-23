"Арсенал" лидирует в борьбе за Нико Уильямса

"Арсенал" лидирует в борьбе за вингера испанского "Атлетика" Нико Уильямса.

Уильямса настойчиво связывают с отъездом из Бильбао с прошлого лета — после того, как Нико помог сборной Испании выиграть Евро-2024, одолев в финале англичан.



Среди претендентов на Уильямса также значатся "Челси" и "Барселона", однако благоприятная финансовая ситуация дает "Арсеналу" преимущество над конкурентами.



По информации Football Transfers, "Арсенал" готов предложить Уильямсу пятилетний контракт с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю, тогда как в "Атлетике" 22-летний испанец получает 171,000 фунтов каждые семь дней.



В конце сезона "Арсенал" отпустит свободными агентами Кирана Тирни, Томаса Партея и Жоржиньо, благодаря чему разгрузит свою зарплатную ведомость на 420,000 фунтов в неделю и получит возможность сделать заманчивое предложение Уильямсу.



Представители Уильямса уже находятся в контакте с "Арсеналом", дав понять, что их клиент согласится на условия "канониров", если сделает свой выбор в пользу команды Микеля Артеты.