Аморим принял окончательное решение по Рэшфорду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим окончательно решил, что не примет нападающего Маркуса Рэшфорда назад в свою команду.

Разлад в отношениях Аморима и Рэшфорда случился в декабре, когда Рубен не включил Маркуса в заявку "Юнайтед" на дерби с "Манчестер Сити".



Аморим хотел, чтобы Рэшфорд соответствовал его высоким стандартам — не только на футбольном поле, но и за его пределами. И там, и там у Маркуса наблюдались проблемы.



Вместо того, чтобы сделать выводы и закатать рукава, Рэшфорд отказался меняться. Маркус лишь вышел к журналистам и заявил, что открыт к "новому вызову" в своей карьере.



Рэшфорда сватали во многие европейские клубы, но на исходе зимнего трансферного окна 27-летний нападающий отправился в аренду в "Астон Виллу".



Рэшфорд хорошо себя чувствует в "Вилле", достигнув четвертьфинальных стадий Кубка Англии и Лиги Чемпионов. Своей игрой за команду Унаи Эмери Маркус даже заслужил возвращение в сборную Англии, выйдя в стартовом составе на матч против Албании в пятницу.



Несмотря на такое преображение Рэшфорда, Аморим уже решил, что у Маркуса нет будущего в "Юнайтед", пока он здесь занимает должность главного тренера.



В "Юнайтед" рады успехам Рэшфорда, потому что это поможет им продать Маркуса подороже грядущим летом. Вырученные деньги Аморим потратит на приглашение проверенного бомбардира.



Как утверждает Daily Star, "Юнайтед" надеется, что хорошая игра Рэшфорда в остатке сезона позволит продать Маркуса за 60 миллионов фунтов. При этом "Вилле" принадлежит опция выкупа за 40 млн. фунтов.