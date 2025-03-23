"Ливерпуль" по-прежнему надеется сохранить Ван Дейка и Салаха

Мохамед Салах и Виргил Ван Дейк "Ливерпуль" по-прежнему надеется продлить истекающие в конце сезона контракты защитника Виргила Ван Дейка и нападающего Мохамеда Салаха.

В последнее время слухи насчет возможного ухода 33-летнего Ван Дейка из "Ливерпуля" свободным агентом заметно усилились. Виргила сватают в ПСЖ, "Баварию" и "Аль-Хиляль".

Для 32-летнего Салаха Саудовская Аравия считается одним из наиболее вероятных направлений, если Мохамед не останется в "Ливерпуле".

Однако в серии вопросов и ответов для The Athletic журналист Дэвид Орнстейн утверждает, что мерсисайдский клуб "уверен" насчет Ван Дейка и "оптимистичен" насчет Салаха.

В случае с Салахом важно то, что принципиально "Ливерпуль" хочет сохранить Мохамеда, и сторонам лишь нужно договориться об условиях дальнейшего сотрудничества.

Что касается слухов об интересе к Ван Дейку со стороны ПСЖ, то Орнстейн их решительно опровергает.

"Ливерпуль" продолжает переговоры с обоими ключевыми игроками, и пока нет никаких признаков того, что процесс не движется в позитивном направлении.


Метки Ван Дейк, контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2025 00:05

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  1. quavo 23.03.2025 00:17 # quavo
    Клуб конченных дегенератов

    (ответить)

  2. imf-tua 23.03.2025 00:07 # imf-tua
    Рубрика СТИХИ с ФРОНТА

    Дела большие маленьких сердец,
    С любовью к Родине плетут детишки сети
    Глаза серьёзные и ловкость детских рук,
    Любую нечисть уберут с этой планеты

    Отложены игрушки до победы,
    Героев многих знают имена
    Такими их Россия воспитала
    И заложило силу в чистые сердца

    И эти сети полетят ребятам нашим,
    На самый край, где правит сатана
    Доставят их сердца чуть- чуть постарше,
    Где продолжается жестокая война

    И пробежит по сетке теплый ветер,
    И ленточки тихонько пропоют
    Вернитесь победителями, наши
    Вернитесь в край, где любят вас и ждут

    Как и тогда, в далёком сорок третьем,
    Детишки снова помогают побеждать
    Дела большие маленьких сердечек,
    Чтоб вкус войны не пробовать, не знать

    Роман П.

    (ответить)

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