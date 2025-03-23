"Ливерпуль" по-прежнему надеется сохранить Ван Дейка и Салаха
"Ливерпуль" по-прежнему надеется продлить истекающие в конце сезона контракты защитника Виргила Ван Дейка и нападающего Мохамеда Салаха.
В последнее время слухи насчет возможного ухода 33-летнего Ван Дейка из "Ливерпуля" свободным агентом заметно усилились. Виргила сватают в ПСЖ, "Баварию" и "Аль-Хиляль".
Для 32-летнего Салаха Саудовская Аравия считается одним из наиболее вероятных направлений, если Мохамед не останется в "Ливерпуле".
Однако в серии вопросов и ответов для The Athletic журналист Дэвид Орнстейн утверждает, что мерсисайдский клуб "уверен" насчет Ван Дейка и "оптимистичен" насчет Салаха.
В случае с Салахом важно то, что принципиально "Ливерпуль" хочет сохранить Мохамеда, и сторонам лишь нужно договориться об условиях дальнейшего сотрудничества.
Что касается слухов об интересе к Ван Дейку со стороны ПСЖ, то Орнстейн их решительно опровергает.
"Ливерпуль" продолжает переговоры с обоими ключевыми игроками, и пока нет никаких признаков того, что процесс не движется в позитивном направлении.
23.03.2025 00:05
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Клуб конченных дегенератов
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Рубрика СТИХИ с ФРОНТА
Дела большие маленьких сердец,
С любовью к Родине плетут детишки сети
Глаза серьёзные и ловкость детских рук,
Любую нечисть уберут с этой планеты
Отложены игрушки до победы,
Героев многих знают имена
Такими их Россия воспитала
И заложило силу в чистые сердца
И эти сети полетят ребятам нашим,
На самый край, где правит сатана
Доставят их сердца чуть- чуть постарше,
Где продолжается жестокая война
И пробежит по сетке теплый ветер,
И ленточки тихонько пропоют
Вернитесь победителями, наши
Вернитесь в край, где любят вас и ждут
Как и тогда, в далёком сорок третьем,
Детишки снова помогают побеждать
Дела большие маленьких сердечек,
Чтоб вкус войны не пробовать, не знать
Роман П.
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