"Ливерпуль" по-прежнему надеется сохранить Ван Дейка и Салаха

"Ливерпуль" по-прежнему надеется продлить истекающие в конце сезона контракты защитника Виргила Ван Дейка и нападающего Мохамеда Салаха.

В последнее время слухи насчет возможного ухода 33-летнего Ван Дейка из "Ливерпуля" свободным агентом заметно усилились. Виргила сватают в ПСЖ, "Баварию" и "Аль-Хиляль".



Для 32-летнего Салаха Саудовская Аравия считается одним из наиболее вероятных направлений, если Мохамед не останется в "Ливерпуле".



Однако в серии вопросов и ответов для The Athletic журналист Дэвид Орнстейн утверждает, что мерсисайдский клуб "уверен" насчет Ван Дейка и "оптимистичен" насчет Салаха.



В случае с Салахом важно то, что принципиально "Ливерпуль" хочет сохранить Мохамеда, и сторонам лишь нужно договориться об условиях дальнейшего сотрудничества.



Что касается слухов об интересе к Ван Дейку со стороны ПСЖ, то Орнстейн их решительно опровергает.



"Ливерпуль" продолжает переговоры с обоими ключевыми игроками, и пока нет никаких признаков того, что процесс не движется в позитивном направлении.