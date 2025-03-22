Батт назвал "чушью" слова Рэтклиффа о титуле к 2028 году

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ники Батт назвал "чушью" слова совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа о завоевании титула Премьер-Лиги к 2028 году.

В своем недавнем интервью Рэтклифф заявил, что считает реалистичной задачу по завоеванию титула к 2028 году, когда "Юнайтед" отметит свое 150-летие.



Однако Батт считает, что Рэтклифф слишком забегает вперед и забывает, что конкуренты по Премьер-Лиге не будут стоять на месте.



"Если быть честным — а мне не нравится говорить чушь, — этому не бывать".



"Они далеки от этого. Когда люди говорят о том, где они хотят оказаться, то они словно ожидают, что другие клубы будут стоять на месте, но они тоже будут развиваться".



"Ньюкасл", "Ливерпуль" будут становиться лучше, "Сити" точно станет лучше, "Челси" становится лучше, "Арсенал" становится лучше с каждым годом. А также — много других клубов поменьше".



"Самое важное для начала — встать на правильный путь и, надеюсь, забыть об этом сезоне, потому что это катастрофа".



"Надеюсь, мы приведем в порядок планы насчет стадиона, подпишем новых игроков и дадим Рубену Амориму правильные инструменты, чтобы, по крайней мере, составить достойную команду на поле", — сообщил Батт The Times.