Артета хочет пригласить Сане в "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет пригласить в свою команду вингера немецкой "Баварии" Лероя Сане.
Артета прекрасно знает Сане по периоду своей работы в "Манчестер Сити", где Микель был ассистентом Хосепа Гвардиолы.
Также Артета осведомлен, что Сане может быть доступен свободным агентом, потому что контракт Лероя с "Баварией" истекает в конце сезона, и в данный момент стороны не ведут переговоры о продлении сотрудничества.
Поэтому, как утверждает The Sun, Артета хочет воссоединиться с Сане, и это желание было одной из причин, почему Микель решил не приглашать никого из атакующих игроков в "Арсенал" в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне 29-летний немец не имеет твердого места в стартовом составе "Баварии", но отметился семью голами и четырьмя результативными передачами в Бундеслиге.
22.03.2025 22:00
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Я же говорю что заднеприводные ггшки говно за топами хавают.
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Только за, уже опытный, качественный игрок
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