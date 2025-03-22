Артета хочет пригласить Сане в "Арсенал"

Лерой Сане и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет пригласить в свою команду вингера немецкой "Баварии" Лероя Сане.

Артета прекрасно знает Сане по периоду своей работы в "Манчестер Сити", где Микель был ассистентом Хосепа Гвардиолы.

Также Артета осведомлен, что Сане может быть доступен свободным агентом, потому что контракт Лероя с "Баварией" истекает в конце сезона, и в данный момент стороны не ведут переговоры о продлении сотрудничества.

Поэтому, как утверждает The Sun, Артета хочет воссоединиться с Сане, и это желание было одной из причин, почему Микель решил не приглашать никого из атакующих игроков в "Арсенал" в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне 29-летний немец не имеет твердого места в стартовом составе "Баварии", но отметился семью голами и четырьмя результативными передачами в Бундеслиге.


Метки Арсенал, Артета, Бавария, Сане

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2025 22:00

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  1. chelsea88 22.03.2025 22:43 # chelsea88
    Я же говорю что заднеприводные ггшки говно за топами хавают.

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  2. jawen 22.03.2025 22:39 # jawen
    Только за, уже опытный, качественный игрок

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