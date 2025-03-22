"Форест" планирует вернуться за Висса

После окончания сезона "Ноттингем Форест" планирует вернуться за вингером "Брентфорда" Йоаном Висса.

В данный момент "Форест" занимает третье место в Премьер-Лиге, имея прекрасные шансы на завоевание путевки в Лигу Чемпионов, под которую "лесникам" потребуется соответствующее усиление.



По информации Football Insider, одной из своих целей на лето "Форест" рассматривает Висса, не сумев заполучить Йоана в зимнее трансферное окно.



Сейчас Висса приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту, вдобавок уже в сентябре Йоану исполнится 29 лет, поэтому звезда "Борнмута" может быть доступен по сниженной цене — около 15-20 миллионов фунтов.



Висса впечатляющим образом проводит этот сезон, забив 14 голов и отдав две результативные передачи в 26 матчах Премьер-Лиги.