Робертсон обсудит свое будущее в "Ливерпуле"

Защитника "Ливерпуля" Энди Робертсона ждут переговоры с руководством насчет своего будущего в клубе.

На протяжении этого сезона Робертсон неоднократно подвергался критике, и после окончания кампании у 31-летнего шотландца останется только 12 месяцев по контракту.



"Ливерпуль" уже запланировал приобретение левого защитника грядущим летом вроде Милоша Керкеза из "Борнмута" или Энтони Робинсона из "Фулхэма".



Как сообщает Football Insider, "Ливерпуль" хочет сохранить Робертсона, однако со следующего сезона Энди придется мириться с ротацией на своей позиции.