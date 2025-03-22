Тухель недоволен Фоденом и Рэшфордом
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подверг критике полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена и нападающего "Астон Виллы" Маркуса Рэшфорда после победы над Албанией.
Накануне англичане стартовали в отборе к ЧМ-2026, победив албанцев на "Уэмбли" со счетом 2:0. Одновременно это был и первый матч Тухеля у руля сборной.
Тухель выпустил в стартовом составе Фодена и Рэшфорда, однако оба игрока разочаровали Томаса.
"Мы надеемся на большую отдачу с этих позиций. Нужно больше дриблинга и больше агрессивных рывков по направлению штрафной площади. В целом этих вещей не хватало. Моменты возникают от небольших рывков за спину защитникам".
"Этого немного не хватало, они не были такими определяющими, как могут", — цитирует Тухеля talkSPORT.
22.03.2025 19:00
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