Тухель недоволен Фоденом и Рэшфордом

Маркус Рэшфорд Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подверг критике полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена и нападающего "Астон Виллы" Маркуса Рэшфорда после победы над Албанией.

Накануне англичане стартовали в отборе к ЧМ-2026, победив албанцев на "Уэмбли" со счетом 2:0. Одновременно это был и первый матч Тухеля у руля сборной.

Тухель выпустил в стартовом составе Фодена и Рэшфорда, однако оба игрока разочаровали Томаса.

"Мы надеемся на большую отдачу с этих позиций. Нужно больше дриблинга и больше агрессивных рывков по направлению штрафной площади. В целом этих вещей не хватало. Моменты возникают от небольших рывков за спину защитникам".

"Этого немного не хватало, они не были такими определяющими, как могут", — цитирует Тухеля talkSPORT.


Метки Астон Вилла, Манчестер Сити, Рэшфорд, сборная Албании, сборная Англии, Тухель, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2025 19:00

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