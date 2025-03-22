"Юнайтед" не обращался насчет Феликса Нмечи

"Манчестер Юнайтед" пока не обращался насчет полузащитника дортмундской "Боруссии" Феликса Нмечи.

На днях в немецкой прессе появилась информация об интересе "Юнайтед" к Нмече, который отлично проводит этот в целом неудачный для "Боруссии" сезон.



Как утверждает Sky Sport Germany, Нмеча действительно находится на радаре у "Юнайтед", чей технический директор Джейсон Уилкокс знает Феликса по своей работе в академии "Манчестер Сити".



Однако никаких переговоров насчет трансфера Нмечи пока не ведется, и "Юнайтед" даже не обращался насчет 24-летнего игрока сборной Германии.



Обладая Кобби Майну, Каземиро, Мануэлем Угарте и Бруну Фернандешем, "Юнайтед" не испытывает дефицита в центральных полузащитниках, но если кто-нибудь из них уйдет, "красные дьяволы" будут готовы активизировать свой интерес к Нмече.



Для приобретения Нмечи "Юнайтед" пришлось бы раскошелиться минимум на 50 миллионов евро (42 млн. фунтов).