Тухелю "тревожно" из-за травмы Гордона
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что обеспокоен состоянием здоровья нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона.
В победном для англичан матче против Албании накануне (2:0) Гордон вступил в игру только на 74-й минуте.
Однако отведенного времени Гордону хватило, чтобы Энтони травмировался, получил медицинскую помощь и скрылся в подтрибунном тоннеле. Оказывается, у новоиспеченного обладателя Кубка Лиги возникли проблемы мышечного характера.
"Он выглядит травмированным. Сперва я подумал, что это его живот, но оказалось, что это его бедро, и это выглядит скверно. Да, это немного тревожно", — цитирует Тухеля The Independent.
22.03.2025 17:00
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