Тухелю "тревожно" из-за травмы Гордона

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что обеспокоен состоянием здоровья нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона.

В победном для англичан матче против Албании накануне (2:0) Гордон вступил в игру только на 74-й минуте.



Однако отведенного времени Гордону хватило, чтобы Энтони травмировался, получил медицинскую помощь и скрылся в подтрибунном тоннеле. Оказывается, у новоиспеченного обладателя Кубка Лиги возникли проблемы мышечного характера.



"Он выглядит травмированным. Сперва я подумал, что это его живот, но оказалось, что это его бедро, и это выглядит скверно. Да, это немного тревожно", — цитирует Тухеля The Independent.