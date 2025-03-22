Тухелю "тревожно" из-за травмы Гордона

Энтони Гордон Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что обеспокоен состоянием здоровья нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона.

В победном для англичан матче против Албании накануне (2:0) Гордон вступил в игру только на 74-й минуте.

Однако отведенного времени Гордону хватило, чтобы Энтони травмировался, получил медицинскую помощь и скрылся в подтрибунном тоннеле. Оказывается, у новоиспеченного обладателя Кубка Лиги возникли проблемы мышечного характера.

"Он выглядит травмированным. Сперва я подумал, что это его живот, но оказалось, что это его бедро, и это выглядит скверно. Да, это немного тревожно", — цитирует Тухеля The Independent.


Метки Гордон, Ньюкасл, сборная Англии, травмы, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2025 17:00

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