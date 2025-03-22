Холанд не боится, что "Сити" накажут за нарушения правил ФФП

Эрлинг Холанд Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что не опасается возможных санкций в отношении своего клуба за нарушения правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

В данный момент "Сити" ожидает вердикта по громкому делу о 115 нарушениях правил ФФП, и в случае признания вины клубу с "Этихад" может грозить целый спектр санкций, включая исключение из Премьер-Лиги.

Эта неопределенность не помешала "Сити" в январе заключить с Холандом новый контракт до 2034 года. Эрлинг уверен, что все для его клуба обойдется.

"Разумеется, я не боюсь этого, раз я подписывал контракт на девять с половиной лет. Я говорил уже 300 раз, почему я подписал контракт. Я поговорил с клубом, у меня было хорошее предчувствие, и в итоге я согласился. Вот почему", — цитирует Холанда ESPN.


Метки Манчестер Сити, ФФП, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2025 16:00

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