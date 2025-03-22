"Юнайтед" и "Сити" готовы поспорить за Уортона

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" готовы сойтись в битве за полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона.

21-летний Уортон проявляет себя с лучшей стороны после перехода из "Блэкберна" за 22 миллиона фунтов в январе 2024.



Начало этого сезона выдалось трудным для Уортона из-за проблем со здоровьем, однако сейчас Адам возвращается в свою лучшую форму и на этой неделе даже был привлечен Томасом Тухелем к тренировкам со сборной Англии.



По информации TEAMtalk, "Юнайтед" и "Сити" внимательно следят за Уортоном и видят у Адама потенциал стать "новым Декланом Райсом".



Однако двумя клубами из Манчестера интерес к Уортону не ограничивается. Адам также находится на радаре у "Челси", "Тоттенхэма" и ряда европейских грандов.



В данный момент "Пэлас" оценивает Уортона в 70 млн. фунтов.