"Форест" готовит рекордное предложение по Кунье

"Ноттингем Форест" сделает рекордное для своего клуба предложение о покупке нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи, если квалифицируется в Лигу Чемпионов.

По информации talkSPORT, "Форест" наводил справки насчет Куньи еще в январе, однако из-за угрозы вылета из Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" отказался обсуждать уход ключевого игрока посреди сезон.



С тех пор 25-летний бразилец заключил с "волками" новый контракт, который предусматривает отступные в 62 миллиона фунтов.



Если к финишу "Форест" удержится в топ-5 Премьер-Лиги, то клуб с "Сити Граунд" вернется за Куньей, который забил 13 голов в 26 матчах в этом сезоне английского первенства.



В данный момент самым дорогим приобретением в истории "лесников" является полузащитник Эллиотт Андерсон, стоивший клубу 35 млн. фунтов.