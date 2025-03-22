"Форест" готовит рекордное предложение по Кунье
"Ноттингем Форест" сделает рекордное для своего клуба предложение о покупке нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи, если квалифицируется в Лигу Чемпионов.
По информации talkSPORT, "Форест" наводил справки насчет Куньи еще в январе, однако из-за угрозы вылета из Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" отказался обсуждать уход ключевого игрока посреди сезон.
С тех пор 25-летний бразилец заключил с "волками" новый контракт, который предусматривает отступные в 62 миллиона фунтов.
Если к финишу "Форест" удержится в топ-5 Премьер-Лиги, то клуб с "Сити Граунд" вернется за Куньей, который забил 13 голов в 26 матчах в этом сезоне английского первенства.
В данный момент самым дорогим приобретением в истории "лесников" является полузащитник Эллиотт Андерсон, стоивший клубу 35 млн. фунтов.
22.03.2025 14:00
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