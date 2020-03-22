Габриэль досрочно возвращается из сборной Бразилии

Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс досрочно возвращается из сборной Бразилии, но, к счастью для "канониров", это не связано с травмой.

В минувший четверг Габриэль помог бразильцам одержать победу 2:1 над Колумбией в рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года.



Однако на матч против сборной Аргентины на следующей неделе Габриэль не останется, и связано это с тем, что 27-летний защитник получил желтую карточку против Колумбии и теперь будет дисквалифицирован на ближайшую игру.



В сложившейся ситуации бразильская сборная позволила Габриэлю досрочно вернуться в Лондон, в качестве замены призвав Лукаса Бералдо из ПСЖ, сообщает Daily Mirror.



В отличие от Габриэля, итальянец Риккардо Калафьори и голландец Юрриен Тимбер возвращаются в "Арсенал" раньше времени с проблемами со здоровьем.