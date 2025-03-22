Палмер признался, что не хотел уходить из "Сити"

Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер признался, что не хотел уходить из "Манчестер Сити".

Палмер находился в системе "Сити" с семилетнего возраста, однако дефицит игровых минут в первой команде поставил Коула перед сложным выбором.



В итоге Палмер отважился покинуть родной клуб и в сентябре 2023 присоединился к "Челси", впоследствии ни разу об этом не пожалев.



"Я был немного обескуражен. Ты думаешь: "Почему я не получаю шанса играть?" Когда ты готов играть, ты просто это знаешь".



"В течение многих лет я думал, что ничего в моей жизни не изменится. Я никогда не уеду из Манчестера. Я всегда жил у моей команды. Я просто не хотел уходить".



"Когда я оказался здесь (в "Челси"), то подумал: "Верно, вот и все". Наверное лучшее решение, которое я когда-либо принимал", — цитирует Палмера i Sport.