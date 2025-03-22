Палмер признался, что не хотел уходить из "Сити"
Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер признался, что не хотел уходить из "Манчестер Сити".
Палмер находился в системе "Сити" с семилетнего возраста, однако дефицит игровых минут в первой команде поставил Коула перед сложным выбором.
В итоге Палмер отважился покинуть родной клуб и в сентябре 2023 присоединился к "Челси", впоследствии ни разу об этом не пожалев.
"Я был немного обескуражен. Ты думаешь: "Почему я не получаю шанса играть?" Когда ты готов играть, ты просто это знаешь".
"В течение многих лет я думал, что ничего в моей жизни не изменится. Я никогда не уеду из Манчестера. Я всегда жил у моей команды. Я просто не хотел уходить".
"Когда я оказался здесь (в "Челси"), то подумал: "Верно, вот и все". Наверное лучшее решение, которое я когда-либо принимал", — цитирует Палмера i Sport.
22.03.2025 12:00
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Уехал с ебеней в столицу - Наверное лучшее решение, которое я когда-либо принимал", —
Короче лимита
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