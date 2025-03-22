Стам призвал "Юнайтед" купить Фримпонга

Легенда "Манчестер Юнайтед" Яп Стам призвал "красных дьяволов" приобрести защитника немецкого "Байера" Джереми Фримпонга.

Этот сезон с высокой вероятностью станет последним для Фримпонга в Леверкузене. 24-летнего голландца уже давно сватают в ведущие клубы Европы, включая "Арсенал", "Ливерпуль" и "Реал".



Стам считает, что "Юнайтед" тоже следует побороться за Фримпонга, потому что Джереми идеален для стиля главного тренера "дьяволов" Рубена Аморима.



"Джереми Фримпонг может сыграть правого вингбека, а также он поиграл в качестве правого вингера и правого защитника".



"У него есть скорость, он очень устремлен на чужие ворота, а также может забивать голы и создавать моменты для своих партнеров по команде".



"Думаю, он стал бы очень интересным игроком для "Манчестер Юнайтед", он бы подошел их стилю игры, действуя на правом фланге".



"Единственная проблема может возникнуть, если клуб больше не хочет приглашать голландских игроков".



"Но он обладает большим мастерством и выступает так хорошо в Германии, где сложная лига. Думаю, он бы замечательно подошел для стиля "Юнайтед", — цитирует Стама TEAMtalk.