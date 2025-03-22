Терри не согласен с вердиктом Марески насчет Джеймса

Легенда "Челси" Джон Терри заявил, что не согласен с вердиктом главного тренера "синих" Энцо Марески насчет позиции капитана Риса Джеймса.

Ранее в марте Мареска признался, что видит будущее Джеймса в полузащите. Это случилось после того, как правый защитник сыграл в центре поля против "Копенгагена" в Лиге Конференций.



В то же время наставник сборной Англии Томас Тухель заявил, что рассматривает Джеймса только в качестве крайнего защитника или вингбека, и Терри эта точка зрения ближе.



"Я согласен с Тухелем. Я рассматриваю его в качестве защитника".



"Если честно, мне не нравится, когда защитники становятся полузащитниками. Это более запутанно. Полузащитникам очень комфортно, стоя спиной к воротам".



"Когда же защитники оказываются на этих ролях, то, наверное, получается наоборот. Нам не так комфортно принимать мяч, стоя спиной к воротам".



"Это очень другая роль, и если говорить о сезоне 2005/06, мы пропустили только 15 голов, а команды топ-уровня всегда имеют под собой прочное основание. Вам нужна надежная тройка или четверка в обороне", — сообщил Терри BBC.