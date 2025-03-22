"Челси" планирует продать до восьми игроков летом

"Челси" планирует продать семь-восемь игроков во время летнего трансферного окна.

Летнее окно еще не открылось, а "Челси" уже согласовал приобретение юниоров "Спортинга" Дариу Эссугу и Жеовани Кенда за 62.4 млн. фунтов.



Абсолютным же приоритетом "Челси" на грядущее лето является приглашение забивного нападающего, что тоже будет стоить недешево.



Отбить свои траты на новичков и остаться в рамках правил финансового фейр-плей "Челси" планирует с помощью распродажи игроков, которые не входят в планы главного тренера Энцо Марески.



Среди тех, на кого "Челси" будет искать покупателей, журналист Фабрицио Романо называет Кепу Аррисабалагу, Акселя Дисаси, Бена Чилуэлла, Рахима Стерлинга, Армандо Бройю и, возможно, Жоау Фелиша. Сейчас все они выступают за другие клубы на правах аренды.



А вот полузащитника Андрея Сантоса, которого сейчас арендует "Страсбур", "Челси" планирует не только сохранить, но и интегрировать в первую команду.