"Сити" хочет Рейндерса и Эдерсона

"Манчестер Сити" сделал усиление полузащиты своей приоритетной задачей на летнее трансферное окно.

Травма, полученная Родри в сентябре, по-настоящему подкосила "Сити" и показала чудовищную зависимость команды Хосепа Гвардиолы от обладателя "Золотого мяча".



"Сити" попытался исправить это еще в январе, купив Нико Гонсалеса у "Порту", однако TEAMtalk утверждает, что летом "горожане" продолжат перестраивать свою полузащиту, делая ее более устойчивой.



Одной из ведущих целей "Сити" на лето обещает стать Тиджани Рейндерс, который забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи за "Милан" в этом сезоне.



Клуб с "Этихад" готов выделить около 50 миллионов фунтов на приобретение 26-летнего голландца, а также хочет 25-летнего бразильца Эдерсона из "Аталанты", который в свою очередь оценивается примерно в такую же сумму.