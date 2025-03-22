Мойес выступит свидетелем по "желтому" делу Пакеты

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес выступит в роли свидетеля по делу плеймейкера "Вест Хэма" Лукаса Пакеты об умышленных желтых карточках.

Напомним, FA обвиняет Пакету в том, что Лукас умышленно получил четыре желтые карточки с целью обогащения своих друзей и семьи в букмекерских конторах.



Ассоциация настаивает на пожизненной дисквалификации, однако 27-летний игрок сборной Бразилии категорически отрицает свою вину.



В понедельник стартовали слушания по этому делу, ради чего Пакета специально отказался от вызова в свою сборную на матчи против сборных Колумбии и Аргентины в отборе к ЧМ-2026.



Ожидается, что судебные слушания продлятся три недели, а упомянутый Мойес, бывший наставник "Вест Хэма", выступит свидетелем со стороны обвиняемого и даст свои показания.



Лагерь Пакеты возлагает большие надежды на то, что Мойес поможет Лукасу очистить свое имя, сообщает Daily Mail.



Например, Мойес может подтвердить, что на фоне интереса "Манчестер Сити" Пакета вообще просил его не выпускать на матч против "Борнмута" в августе 2023, когда Лукас получил один из тех "горчичников".



В итоге Пакета согласился выйти в старте, думая, что Мойес заменит его пораньше, чтобы не подвергать риску возможный трансфер, но в итоге Лукас задержался на поле, а желтую карточку увидел перед собой уже в компенсированное время.