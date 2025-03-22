Тухель похвалил "удивительного" Льюис-Скелли

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель похвалил "удивительного" Майлса Льюис-Скелли, но потребовал от команды прибавить после победы над Албании.

Впервые в своей карьере получив вызов в сборную Англии в этот международный перерыв, 18-летний Льюис-Скелли вышел в стартовом составе на первый матч национальной команды при Тухеле.



Именно Льюис-Скелли забил гол на 19-й минуте, что помогло англичанам одержать победу 2:0 над Албанией. Также защитник "Арсенала" получил официальную награду лучшему игроку матча и заслужил похвалу Тухеля.



"Он удивительный игрок с удивительным характером. Он приехал на сбор и сразу показал, что влюбиться в него — это нормально. Он полностью это заслужил", — сообщил Тухель ITV.



В целом же англичане получили невысокую оценку от Тухеля, который признает, что у его новой команды возникли проблемы со взломом насыщенной обороны.



"Мы можем играть лучше, мы должны играть лучше. Мы хорошо начали, семь или восемь минут мы владели мячом 100 процентов времени, совершая много передач и действуя очень энергично".



"Соперника сложно взломать, потому что они глубоко обороняются. На Евро они не давали создавать моменты у своих ворот".



"Я чувствую, что во втором тайме мы играли слишком медленно и совершали недостаточно рывков за спину защитникам", — добавим Тухель.