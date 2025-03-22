Мамардашвили хочет стать первым номером "Ливерпуля"

Голкипер испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили заявил, что хочет стать первым номером "Ливерпуля" в следующем сезоне.

В августе 2024 "Ливерпуль" приобрел Мамардашвили у "Валенсии" за 29 миллионов фунтов, позволив Георгию остаться на этот сезон в клубе Ла Лиги.



Мамардашвили пока не обсуждал свою роль в команде Арне Слота, однако 24-летний грузин, который сейчас переживает некоторый спад, настроен навязать конкуренцию Алиссону и Кувину Келлехеру, если тот не покинет "Энфилд".



"Я собираюсь в "Ливерпуль", чтобы побороться за роль первого номера. Я отправлюсь туда и буду тренироваться в "Ливерпуле" изо всех сил каждый день, но я не знаю, что они решат. Не я решаю, кто будет играть, а кто — нет".



"Конечно, в карьере каждого футболиста бывают сложные моменты, и я — не исключение. Но, конечно, я преодолею это, потому что, к счастью, я силен духом".



"Я преодолею это и буду становиться сильнее и сильнее с каждым днем и каждой неделей", — цитирует Мамардашвили Liverpool Echo.