"Ливерпуль" подтвердил досрочное возвращение Алиссона из сборной Бразилии
"Ливерпуль" объявил, что голкипер Алиссон досрочно возвращается из сборной Бразилии с подозрением на сотрясение головного мозга.
Напомним, Алиссон неудачно столкнулся головами с бывшим защитником "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса в матче сборных Бразилии и Колумбии утром в пятницу.
В итоге Алиссон не остался на матч бразильцев против сборной Аргентины на следующей неделе. Вместо этого 32-летний голкипер спешит домой.
Из заявления "Ливерпуля" следует, что медицинский штаб клуба обследует Алиссона, когда тот вернется.
Стандартный протокол Премьер-Лиги насчет сотрясений предусматривает обязательный отдых на срок от недели до двух при подозрении на сотрясение.
21.03.2025 23:00
Просмотров: 210
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А давайте поставим Бадиашвили..
(ответить)
Ну Ливерпуль может отправить Алису в досрочный отпуск до следующего сезона, заслужил.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий