"Ливерпуль" подтвердил досрочное возвращение Алиссона из сборной Бразилии

"Ливерпуль" объявил, что голкипер Алиссон досрочно возвращается из сборной Бразилии с подозрением на сотрясение головного мозга.

Напомним, Алиссон неудачно столкнулся головами с бывшим защитником "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса в матче сборных Бразилии и Колумбии утром в пятницу.



В итоге Алиссон не остался на матч бразильцев против сборной Аргентины на следующей неделе. Вместо этого 32-летний голкипер спешит домой.



Из заявления "Ливерпуля" следует, что медицинский штаб клуба обследует Алиссона, когда тот вернется.



Стандартный протокол Премьер-Лиги насчет сотрясений предусматривает обязательный отдых на срок от недели до двух при подозрении на сотрясение.