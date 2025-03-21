"Ливерпуль" подтвердил досрочное возвращение Алиссона из сборной Бразилии

Алиссон "Ливерпуль" объявил, что голкипер Алиссон досрочно возвращается из сборной Бразилии с подозрением на сотрясение головного мозга.

Напомним, Алиссон неудачно столкнулся головами с бывшим защитником "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса в матче сборных Бразилии и Колумбии утром в пятницу.

В итоге Алиссон не остался на матч бразильцев против сборной Аргентины на следующей неделе. Вместо этого 32-летний голкипер спешит домой.

Из заявления "Ливерпуля" следует, что медицинский штаб клуба обследует Алиссона, когда тот вернется.

Стандартный протокол Премьер-Лиги насчет сотрясений предусматривает обязательный отдых на срок от недели до двух при подозрении на сотрясение.


Метки Алиссон, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2025 23:00

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  1. zaeba1l 21.03.2025 23:22 # zaeba1l
    А давайте поставим Бадиашвили..

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  2. hunter022 21.03.2025 23:08 # hunter022
    Ну Ливерпуль может отправить Алису в досрочный отпуск до следующего сезона, заслужил.

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