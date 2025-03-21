Сборная Голландии отправила Тимбера назад в "Арсенал"

Юрриен Тимбер Еще одной потерей "Арсенала" в этот международный перерыв стал защитник Юрриен Тимбер.

Вслед за новостью о том, что сборная Италии отправила назад в "Арсенал" защитника Риккардо Калафьори с травмой колена, стало известно о досрочном возвращении домой Тимбера.

Из-за болезни Тимбер пропустил первый четвертьфинальный матч голландцев против сборной Испании в четверг вечером (2:2).

Ответная встреча голландцев и испанцев состоится в воскресенье, и Тимбер не имеет реальных шансов восстановиться вовремя.

На место досрочно вернувшегося в "Арсенал" Тимбера главный тренер сборной Голландии Рональд Куман вызвал защитника "Астон Виллы" Яна Матсена, сообщает Evening Standard.


Метки Арсенал, сборная Голландии, Тимбер, травмы

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2025 22:00

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