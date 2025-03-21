Калафьори возвращается в "Арсенал" с травмой колена
Защитник "Арсенала" Риккардо Калафьори досрочно покинул расположение сборной Италии с травмой колена.
Калафьори повредил свое левое колено в самой концовке проигранного итальянцами матча Лиги Наций против Германии в четверг вечером (1:2).
Калафьори поскользнулся на ровном месте, без контакта с кем-либо из других игроков. В пятницу утром Риккардо прошел обследование, после чего был отправлен назад в Лондон.
Как сообщает Evening Standard, первичный диагноз гласит, что Калафьори пропустит от двух до трех недель. Если это окажется так, 22-летний защитник не успеет восстановиться к ближайшему матчу "Арсенала" — против "Фулхэма" 1 апреля.
21.03.2025 21:00
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Заебись! Ой как заебись! Чем больше педиков будет с травмой тем лучше )
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