Калафьори возвращается в "Арсенал" с травмой колена

Защитник "Арсенала" Риккардо Калафьори досрочно покинул расположение сборной Италии с травмой колена.

Калафьори повредил свое левое колено в самой концовке проигранного итальянцами матча Лиги Наций против Германии в четверг вечером (1:2).



Калафьори поскользнулся на ровном месте, без контакта с кем-либо из других игроков. В пятницу утром Риккардо прошел обследование, после чего был отправлен назад в Лондон.



Как сообщает Evening Standard, первичный диагноз гласит, что Калафьори пропустит от двух до трех недель. Если это окажется так, 22-летний защитник не успеет восстановиться к ближайшему матчу "Арсенала" — против "Фулхэма" 1 апреля.



