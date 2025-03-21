Соперник "Челси" по клубному Чемпионату Мира исключен из турнира

Клубный Чемпионат Мира Соперник "Челси" по стартовому матчу клубного Чемпионата Мира был исключен из турнира ФИФА.

"Челси" должен был стартовать на клубном Чемпионате Мира в США с матча против мексиканского "Лиона" 16 июня.

Однако после жалобы костариканского "Алахуэленсе" ФИФА провела расследование и установила, что "Леон" и "Пачука", другой мексиканский клуб, имеют общих владельцев в лице Grupo Pachuca, а это нарушает правила.

В результате "Леон" был исключен из числа 32 участников клубного Чемпионата Мира, но "Пачука" свое место сохранила, сообщает BBC.

"Леон" не согласен с этим вердиктом и обещает его оспорить, однако ФИФА уже ищет нового соперника для команды Энцо Марески.

Добавим, на групповой стадии клубного Чемпионата Мира "Челси" также предстоит сыграть с бразильским "Фламенго" и тунисским "Эсперансе".


Метки клубный Чемпионат Мира, Леон, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2025 20:00

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