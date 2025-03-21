Соперник "Челси" по клубному Чемпионату Мира исключен из турнира

Соперник "Челси" по стартовому матчу клубного Чемпионата Мира был исключен из турнира ФИФА.

"Челси" должен был стартовать на клубном Чемпионате Мира в США с матча против мексиканского "Лиона" 16 июня.



Однако после жалобы костариканского "Алахуэленсе" ФИФА провела расследование и установила, что "Леон" и "Пачука", другой мексиканский клуб, имеют общих владельцев в лице Grupo Pachuca, а это нарушает правила.



В результате "Леон" был исключен из числа 32 участников клубного Чемпионата Мира, но "Пачука" свое место сохранила, сообщает BBC.



"Леон" не согласен с этим вердиктом и обещает его оспорить, однако ФИФА уже ищет нового соперника для команды Энцо Марески.



Добавим, на групповой стадии клубного Чемпионата Мира "Челси" также предстоит сыграть с бразильским "Фламенго" и тунисским "Эсперансе".