Соперник "Челси" по клубному Чемпионату Мира исключен из турнира
Соперник "Челси" по стартовому матчу клубного Чемпионата Мира был исключен из турнира ФИФА.
"Челси" должен был стартовать на клубном Чемпионате Мира в США с матча против мексиканского "Лиона" 16 июня.
Однако после жалобы костариканского "Алахуэленсе" ФИФА провела расследование и установила, что "Леон" и "Пачука", другой мексиканский клуб, имеют общих владельцев в лице Grupo Pachuca, а это нарушает правила.
В результате "Леон" был исключен из числа 32 участников клубного Чемпионата Мира, но "Пачука" свое место сохранила, сообщает BBC.
"Леон" не согласен с этим вердиктом и обещает его оспорить, однако ФИФА уже ищет нового соперника для команды Энцо Марески.
Добавим, на групповой стадии клубного Чемпионата Мира "Челси" также предстоит сыграть с бразильским "Фламенго" и тунисским "Эсперансе".
21.03.2025 20:00
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