Хейсен гордится интересом "Реала"

Защитник "Борнмута" Дин Хейсен признался, что интерес испанского "Реала" вызывает у него чувство гордости.

Своей отличной игрой за "Борнмут" в этом сезоне 19-летний Хейсен был награжден первым в своей карьере вызовом в сборную Испании, за которую он дебютировал накануне, заменив получившего травму Пау Кубраси на 41-й минуте матча Лиги Наций против Голландии (2:2).



Испанская пресса называет Хейсена трансферной целью "Реала" на грядущее лето, что льстит Дину, однако юниор пока не готов к переговорам о своем будущем.



"Я не думаю об этом прямо сейчас. Я думаю о том, чтобы хорошо завершить сезон, и я надеюсь, что так и будет. А затем, когда придет время, мы посмотрим".



"То, что такая большая команда интересуется тобой, заставляет тебя гордиться. Я продолжу трудиться и быть скромным", — цитирует Хейсена ESPN.