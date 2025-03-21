Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья получил дополнительный матч дисквалификации из-за своего поведения в концовке матча Кубка Англии против "Вулверхэмптона".

На исходе экстра-таймов кубкового матча, проигранного "Вулверхэмптоном" в серии пенальти, Кунья повздорил с защитником "Борнмута" Милошем Керкезом, за что получил Сэма Барротта прямую красную карточку.



Кунья трижды набрасывался на Керкеза, своим финальным действием забодав оппонента. Матеусу потребовалось сопровождение, чтобы покинуть поле.



Кунья был автоматически дисквалифицировн на три матча, два из которых он уже отбыл, однако FA, учтя характер поведения 25-летнего бразильца, решила ужесточить его наказание.



Теперь Кунья будет дисквалифицирован на четвертый подряд матч — против "Ипсвича" 5 апреля — и выплатит штраф в 50,000 фунтов. Снова сыграть за "волков" Матеус сможет против "Тоттенхэма" 13 апреля, сообщает BBC.



