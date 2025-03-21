Нванери близок к новому контракту с "Арсеналом"

Вингер "Арсенала" Итан Нванери близок к новому контракту, который свяжет его будущее с лондонским клубом до 2030 года.

Нванери дебютировал за "Арсенал" еще в 2022 году, выйдя на матч Премьер-Лиги в рекордно юном возрасте — 15 лет и 181 дня.



Однако в качестве игрока первой команды Нванери утвердился только в этом сезоне, сыграв 29 матчей и забив восемь голов. Итан достойно заменил Букайо Сака, когда тот выбыл с травмой.



Сегодня Нванери исполняется 18 лет, и Daily Mail может подтвердить, что "Арсенал" продвигается в переговорах со своим воспитанником о новом контракте на пять лет.



Свой действующий контракт сроком на три года — и одновременно свой первый профессиональный — Нванери заключил год назад.