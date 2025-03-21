У Алиссона подозревают сотрясение

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон был вынужденно заменен в матче за сборную Бразилии.

Эта беда приключилась с 32-летним Алиссоном в победном для бразильцев матче против сборной Колумбии в рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года (2:1).



В концовке второго тайма Алиссон столкнулся головами с бывшим защитником "Тоттенхэма" Давинсоном Санчесом и был заменен с подозрением на сотрясение.



Как сообщает Liverpool Echo, теперь Алиссону предстоит пройти ряд обследований, прежде чем станет ясно, сможет ли первый номер "Ливерпуля" помочь бразильцам против сборной Аргентины на следующей неделе.



Свой следующий матч "Ливерпуль" проведет против "Эвертона" 2 апреля. Протокол Премьер-Лиги в отношении сотрясений обязывает игрока оставаться вне игры от семи до 14 дней.



