Галлас: "Санчо нельзя оставаться в "Челси"

Экс-защитник "Челси" Вильям Галлас считает, что вингеру Джейдону Санчо нельзя оставаться на "Стэмфорд Бридж".

Этот сезон Санчо проводит за "Челси" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". Джейдон хорошо начал кампанию, но сейчас не забивает с 8 декабря и не ассистирует с 4 января.



И хотя на "Челси" лежит обязательство выкупить Санчо после окончания аренды, "синие" все еще могут от этого отказаться, заплатив "Юнайтед" некоторый штраф.



Галлас убежден, что 24-летнему англичанину следует подыскать для себя другое пристанище — возможно, за пределами Премьер-Лиги.



"Он является талантливым игроком, каждый знает это, но мы не знаем, почему он не может проявлять себя и показывать, на что способен".



"В Дортмунде он был великолепен. В "Манчестер Юнайтед" у него не сложилось. Он перешел в "Челси", и поначалу мы наблюдали Санчо времен Дортмунда, но затем он исчез".



"Я не знаю, в чем проблема, в данный момент ему нельзя оставаться в "Челси", потому что он должен делать больше. Когда выступаешь в Премьер-Лиге, каждый матч ты должен играть на высочайшем уровне. Это непросто, но ты не можешь просто хорошо сыграть несколько матчей и затем расслабиться", — цитирует Галласа Daily Mirror.