Забарный и Хейсен интересны "Ньюкаслу"

"Ньюкасл" проявляет интерес к защитникам "Борнмута" Дину Хейсену и Илье Забарному.

В минувшее воскресенье "Ньюкасл" завоевал Кубок Лиги, что стало первой серьезной отдачей от инвестиций саудовских владельцев клуба с "Сент-Джеймс Парк".



Теперь главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау ожидает получить серьезную поддержку на трансферном рынке от владельцев грядущим летом, особенно если "сороки" квалифицируются в Лигу Чемпионов.



В первую очередь Хау хочет обзавестись защитником и нападающим, и в шорт-листе по первой из двух этих позиций значатся Хейсен и Забарный, утверждает i Sport.



Хейсен доступен для трансфера за 50 миллионов фунтов, что прописаны в его контракте в качестве отступных, однако Дин также находится на радаре у "Челси", "Ливерпуля" и "Реала".



Помимо этого, "Ньюкасл" рассчитывает заключить новый контракт с 33-летним защитником Фабианом Шером, чье действующее соглашение истекает в конце сезона.