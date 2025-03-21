Робинсон: "Трент заключил предварительный контракт с "Реалом"

Бывший голкипер сборной Англии Пол Робинсон заявил, что защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заключил предварительный контракт с испанским "Реалом", причем сделал это еще в январе.

Действующий контракт Александер-Арнольда с "Ливерпулем" истекает в конце сезона, и уже с января Трент имеет право свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Робинсон убежден, что Александер-Арнольд воспользовался этой возможностью и уже давно согласовал свой переход в Мадрид свободным агентом грядущим летом, но просто предпочитает об этом пока не распространяться.



"Согласно моей информации, Трент Александер-Арнольд направляется в Мадрид. Я побывал в Мадриде, освещая матч "Реала" и "Манчестер Сити", и поговорил с источниками, которые уверены, что Трент заключил предварительный контракт в январе".



"Публика пока об этом не знает, но в Мадриде говорят, что сделка на 100 процентов заключена", — сообщил Робинсон Football Insider.