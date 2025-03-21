"Ливерпуль" близок к покупке Керкеза

"Ливерпуль" близок к покупке левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза.

Укрепление левого фланга обороны является одним из приоритетов для "Ливерпуля" на летнее трансферное окно, потому что Энди Робертсон уже не выглядит безупречно, а Костас Цимикас, по слухам, задумывается о смене клуба из-за дефицита игровых минут.



Как сообщает i Sport в эксклюзивном материале, "Ливерпуль" уже установил контакт с 21-летним Керкезом, а также вступил в переговоры с "Борнмутом".



"Ливерпуль" пока не выдвигал предложение насчет партнера своего полузащитника Доминика Собослаи по сборной Венгрии, однако источник утверждает, что сделка стоимостью около 40 миллионов фунтов близка.



"Ливерпуль" решил поскорее согласовать приобретение Керкеза, чтобы избежать конкуренции со стороны других клубов.



Добавим, именно спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз и привел Керкеза в "Борнмут", когда трудился в клубе с южного побережья, и это одна из причин, почему Милош находится привлекательной возможность продолжить карьеру в мерсисайдском клубе.