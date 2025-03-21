Мерино пошутил, что попросит прибавку к зарплате
Опорный полузащитник "Арсенала" Микель Мерино пошутил, что попросит прибавку к зарплате из-за своих успехов на новой позиции.
После потери с травмой Кая Хаверца главный тренер "Арсенала" Микель Артета был вынужден перевести в нападение Мерино, и тот не подвел.
С середины февраля Мерино забил четыре гола, включая победный против "Челси" в прошлый уикенд, и 28-летний испанец весьма доволен собой.
"Нужно ли теперь "Арсеналу" покупать нападающего? Это вопрос для Артеты и нового спортивного директора".
"Но я сделаю одну вещь: я попрошу у него контракт атакующего игрока, потому что они зарабатывают больше, а теперь я исполняю две роли", — цитирует Мерино Daily Mirror.
21.03.2025 10:00
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