Опорный полузащитник "Арсенала" Микель Мерино пошутил, что попросит прибавку к зарплате из-за своих успехов на новой позиции.

После потери с травмой Кая Хаверца главный тренер "Арсенала" Микель Артета был вынужден перевести в нападение Мерино, и тот не подвел.



С середины февраля Мерино забил четыре гола, включая победный против "Челси" в прошлый уикенд, и 28-летний испанец весьма доволен собой.



"Нужно ли теперь "Арсеналу" покупать нападающего? Это вопрос для Артеты и нового спортивного директора".



"Но я сделаю одну вещь: я попрошу у него контракт атакующего игрока, потому что они зарабатывают больше, а теперь я исполняю две роли", — цитирует Мерино Daily Mirror.