Жоржиньо отправился на переговоры с "Фламинго"

Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо отправился в Бразилию на переговоры с "Фламинго".

Пользуясь тем, что в этот международный перерыв он не был вызван в сборную Италии, Жоржиньо улетел на родину в Бразилию, чтобы уладить один щекотливый вопрос.



Жоржиньо еще в феврале договорился с "Фламинго", но стороны до сих пор не согласовали, когда 33-летний полузащитник сможет присоединиться к бразильскому клубу.



Контракт Жоржиньо с "Арсеналом" истекает 30 июня, однако "Фламинго" хотел бы взять экс-игрока "Челси" на стартующий немногим ранее клубный Чемпионат Мира в США.



Досрочный уход из "Арсенала" был бы чреват для Жоржиньо потерей внушительного бонуса за преданность, и сейчас стороны решают, сможет ли "Фламинго" его возместить, сообщает Goal Brasil.



Жоржиньо сыграл лишь в 12 из 29 матчей "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги, на многие из них выходя на замену. С 4 января ветеран только дважды выходил на поле в рамках чемпионата.